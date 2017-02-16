2017年1月越南经济发展亮点纷呈

越通社河内——据越南《人民报》，在2017年全球经济艰难复苏的背景下，2017年初各部委、地方认真贯彻落实国会的各项决议、政府2017年1月1日颁发的第1号决议和政府总理的指导，2017年1月越南经济呈现许多亮点。

生产活动持续稳定向好，其中农业不发生疫情、虾产量因天气有利而增加，价格稳定。

1月份农业迎来喜讯，许多大型集团、企业加大对农业的投资力度，开创高科技农业、清洁农业、有机农业发展新局面。

2017年1月份工业生产指数继续攀升，同比略增0.7%。按惯例，每年一月份恰逢春节假期，所以工业增速下降。

1月份商品零售和服务营业收入明显改善，约达330.3万亿越盾，环比增长5.6%和同比增长9.9%。春节期间的消费需求影响到日经最新公布的1月份越南制造业采购经理人指数（PMI），达51.9点，高于东盟各国的平均水平。

值得一提的是，由于春节假期旅游消费需求增势明显，旅游营业收入达3.4万亿越盾，环比增长8%和同比增长30.7%。1月份旅外侨胞回国过年和欧洲及欧美地区各国放寒假出游需求较大，越南接待外国游客人数达100多万人次，同比增长23.6%。赴越旅游的游客人数猛增的原因不仅在于丰富的旅游资源和旅游服务质量不断提升，而且是越南积极采取针对来自潜力市场的游客的签证优惠政策。

值得注意的是，根据政府于20171月25日颁发的第7号决定，越南自2017年2月1日开始对40个国家试点开放电子签证。该举措有助于推动越南旅游业本着越共中央政治局于2017年1月16日颁布关于将旅游业发展成为经济支柱产业，有助于推动其他产业蓬勃发展，把越南成为东南亚地区绿色经济发展最快的国家之一的第8号决议的精神实现新突破和提高可持续发展质量。

全国居民消费价格指数、黄金指数和美元指数较为稳定。2017年1月份全国居民消费价格指数环比增长0.46%，其中油价上涨带动交通类增长3.21%。核心通胀率环比增长0.28%并同比增长1.88%。上述结果来源于企业和连锁超市主动储备物质，各级部委积极落实政府总理2016年12月17日颁布关于在春节期间强化管理调控、稳定市场价格、保障社会秩序的第33号指示。

内资企业和外资企业的出口状况有所改善。1月份商品出口额同比增长7.6%。进口额同比增长15.8%，其中内资企业增长15.6%，外资企业增长16%。全国实现顺差额1亿美元，其中内资企业的进口额达19亿美元，外资企业（含原油）的出口额达18亿美元，主要原因是年货进口量增加。



新设立企业数量和注册资金，新增资金和复产企业数量均呈上升势头。

2017年1月份，全国新设立企业为8900家，注册金额达90.3万亿越盾，企业数量和注册资金同比分别增长8.1%和52.3%；企业平均注册资金达100亿越盾，增长40.9%。新增资金达114.6万亿越盾，复产企业5564家，增长14.2%。

公共投资资金到位进度有所改善，但整体仍缓慢。1月份从国家财政预算拔出的投资资金达15.203万亿越盾，达年计划的5.3%并同比增长1.9%，其中，由中央管理的资金达3.325万亿越盾，达年计划的4.8%，同比下降5.2%；由地方管理的资金达11.878万亿越盾，达年计划的5.4%，同比增长4%。

吸引外资继续猛增，外资项目、新批资金、新增资金和实际到位资金等均大幅增加。

截至2017年1月20日，全国新批项目175个，注册资金达12.43亿美元，项目数量和注册资金同比分别增长37.8%和23%。此外，增资项目76个，新增资金达1.792亿美元。新批和增资总额达14.23亿美元，同比增长6.6%。1月份外国直接投资项目（FDI）实际到位资金约达8.5亿美元，同比增长6.3%。

制造加工业所占比重依然较大，注册资金达8.349亿美元，占新批总额的67.1%；房地产业的注册资金达2.974亿美元，占23.9%。外国投资商对工业的投资规模不断扩大表明越南在改善投资环境所取得的积极结果。然而，越南应继续强化投资环境、推进经济结构调整并举办更多贸易促进活动，旨在吸引更多来自欧洲各发达国家和美国的投资商。

社会保障得以推进，可是交通安全和食品安全形势依然严峻。

年货市场供应充足，质量保证，价格稳定；越南货所占比重较高，打击走私工作得以加强，金融、银行、现金供应等服务得以确保。

春节期间，优抚家庭、革命有功者等得到特别关注。政府和各部委、地方向200万名革命有功者赠送4310亿越盾，向近30万户贫困户提供1.4万吨大米，各地方拨款1多万亿越盾以为群众过年提供协助。（越通社—VNA）