2017年1月份越南消费品零售总额及服务收入同比增长9.9%

越通社河内——据计划与投资部统计总局所公布的2017年1月份越南经济社会情况的报告显示，1月份消费品零售总额及服务收入达330.3万亿盾（约合150亿美元），环比增长5.6%，同比增长9.9%。具体，消费品零售总额达252.7万亿盾（约合114亿美元），分别环比及同比增长6.5%及10.9%。其中，粮食、食品类环比增长9.5%及同比增长12.7%；纺织品类环比增长8.2%和同比增长11.5%；交通类环比增长7.8%及同比增长11.2%等。服务收入方面，酒店和餐饮业约达37.3万亿盾（约合16.9亿美元），环比增长2.6%，同比增长3.1%。酒店和餐饮业收入环比增幅较高的各省市包括：巴地头顿省（12% ）、清化省（8.6% ）、坚江省（7.4%）、河内市(5.7%)、岘港市（5%）；与此同时，广平省却环比下降12.4%、胡志明市和南定均下降5.3%。此外，旅游收入约达3.4万亿盾（约合1.54亿美元），环比增长8%，同比增长30.7%。其他服务收入达36.9万亿盾（约为16.7亿美元），环比增长2.7%，同比增长9.3%。据统计总局，2017年1月份就是丁酉春节，在此期间，各家企业、超市系统已主动做好货物准备工作，确保货物供应量充足，满足消费者的需求。（越通社-VNA）