2017年1月中韩美仍是越南最大贸易伙伴

越通社河内——据越南海关总局电子网站的消息，2017年1月份，中国、韩国和美国仍是越南最大贸易伙伴。据悉，越南对中国的出口额增长34.4%，进口额增长0.4%，有利于减少从中国的贸易逆差。与此同时，越南与韩国进出口额均增长，其中越南对韩国的出口额增长29.4%， 进口额增长30%。越南向美国的出口额小幅增长，为0.3%，与此同时，从美国的进口额增长14.6%。海关总局透露，1月份，越南商品出口额达143.4亿美元，其中，10个主要商品类达104.4亿美元，占全国出口总额的72.8%。其中，手机及其零部件出口额占16.2%，纺织品占15%，电脑、电子产品和零件占10.5%等。美国仍是越南纺织品最大进口市场，越南向美国的纺织品出口额达近10.8亿美元，同比增长5.8%。 其次是日本市场，出口额达2.53亿美元，同比增长1.8%，对韩国市场的出口额达2.15亿美元，同比增长18.1%。电脑、电子产品和零件主要出口到中国市场，出口额达3.65亿美元，较去年同期增加0.12倍。与此同时，对美国的出口额达1.63亿美元，同比下降9.7%。2017年1月，鞋类出口额达近11.7亿美元，环比下降12.5%，同比下降4.8%。其中，对美国的出口额达3.79%，下降3.3%， 对中国市场的出口额达7700万美元，下降6.9%。另外，越南向中国和日本市场的木制品出口额同比增长40%以上，与此同时，对美国的出口额下降6.6%， 达2.46亿美元。越南向中国市场橡胶出口额同比增长131.4%，达1.27亿美元。（越通社-VNA）