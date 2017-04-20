2017年越捷航空公司力争实现营业额达18亿美元的目标

越通社胡志明市——越捷航空股份公司（股票代码为VJC）于4月20日在胡志明市举行2016-2017年年度股东大会。越捷航空股份公司领导在会上指出，2017年该公司力争实现营业额超过42万亿越盾（约合18亿美元）、税前利润超3.6亿越盾和股息率为50%等的目标。预计，到2017年年底，越捷航空公司的机队数量将为51架、执行航班逾98100班次、客运量1700万人次。此外，该公司还计划提升航线总数至78条、其中，国内航线41条和国际航线37条。越捷航空总经理刘德庆透露，5年来，越捷航空在60条国内和国际航线执行航班近20.44班次，客运量和货运量分别达3400万人次和15.8多万吨。截止2016年年底。该公司的营业额近27.5万亿越盾，税前利润超2.7万亿越盾。值此机会，大会已通过关于提升外国投资者的持股比例限制从30%到49%的主张。作为越南首家以新一代的航空模式运营的私营航空公司，越捷航空公司向乘客提供丰富精彩的娱乐活动和促销活动。该公司多次创下世界纪录，如“飞机上娱乐活动最多的航空公司”、“在新加坡带来最多笑容的航班”、为600名单身者举行快速约会之夜创下“吉尼斯纪录”等。越捷航空公司为旅客提供多种廉价服务。不仅提供航空输运服务，越捷还通过应用先进的电子贸易技术为旅客提供消费品和服务。目前，越捷已成为国际航空运输协会的正式会员，其曾荣获国际航空运输协会的安全审计认证（IOSA）。2015年越捷已荣获“2015年度亚洲最佳廉价航空公司”大奖，荣获越南最受欢迎航空公司奖。越捷航空公司刚赢得由雇主品牌协会（EBI）主办的2016年亚洲最佳雇主品牌奖。据脸谱公司的评价，越捷是世界上粉丝专项增长最快的三家航空公司之一。目前，该公司的A320和A321等机型共有445架，每天执行航班约350班次，截至目前，旅客运输量近3500万人。国内和国际航线63条，包括飞往中国香港、新加坡、韩国、中国台湾、中国大陆、泰国、缅甸和马来西亚、柬埔寨等国际航线。该公司拟将其航线网络覆盖整个亚太地区。该公司正研究扩大亚太地区航线覆盖范围，并已经同世界各一流飞机制造商签署新一代飞机购买合同。（越通社—VNA）