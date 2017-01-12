2017年越南APEC峰会期间企业活动频繁

记者从吹风会上获悉，2017年，通过在八个省市举行的20项大规模活动和159场会议，越南企业将同外国企业交流互动并进行对接，从而进一步参与到全球生产网络，同时大力促进经营合作活动，推广产品品牌形象。

吹风会上，越南工商会会长武进禄表示，企业合作在亚太经合组织中发挥重要作用。越南政府高度评价企业界对与各政府机关的对话活动及加强与各伙伴的经贸投资合作的参与，其被视为越南APEC年的亮点之一。

对越南企业来说，该事件是越南企业掌握经营投资之势，为改善地区合作环境做出贡献，学习借鉴经营投资经验并与来自APEC成员国的潜力巨大的贸易伙伴寻找合作商机等的大好机会。

2017年越南APEC峰会秘书处常务副秘书长阮明武表示，2017年越南APEC峰会是至2025年越南对外工作中的重点。他强调，APEC年活动将为越南企业乃至全国在未来10年革新思想和建立融入过程中的企业文化带来巨大机会。

按计划，政府责成越南工商会负责开展下列活动，包括2017年9月在胡志明市举行的APEC中小型企业部长级会议框架下的APEC创业论坛；于11月4日至7日在岘港市举行的APEC工商咨询理事会(ABAC)第四次会议；11月8日在岘港市举行的以“越南——新一代自贸协定的开放经营环境”为主题的越南经营峰会；11月8日至10日在岘港市举行的APEC工商领导人峰会以及APEC各成员国领导人与ABAC成员的对话会等。

通过越南APEC峰会的各项企业活动，越南企业可直接参加地区各合作项目，向APEC企业推广宣传其产品并接近APEC大集团和投资商，同时向国际企业介绍有关越南经营环境和投资合作潜力等的信息。

此外，越南APEC年活动将为越南企业有效利用APEC商务旅行卡计划（ABTC）、APEC长滩岛全球化微型,小型和中小型企业的行动纲领等APEC各种扶持项目创造便利条件。（越通社——VNA）