2017年越南APEC峰会推广活动在美国开展

越通社华盛顿——越通社驻华盛顿记者报道，1月18日，越南驻美国大使馆同美国企业联盟和美国亚太经济合作组织（APEC）国家中心（NCAPEC）联合举行2017年APEC越南峰会推广活动。



越南工商会主席武进禄、美国亚太经济合作组织国家中心总监维利(Monica Whaley)、美国副助理国务卿暨主管亚太经合会(APEC)事务的资深官员马志修(Matthew J. Matthews)等代表出席活动。



美方承诺将同越南紧密配合，确保2017年APEC峰会取得成功。



越南工商会主席武进禄发言时呼吁美国企业对APEC峰会给予关注。美方同意并希望越南尽早提供相关信息。



越南驻美国大使范光荣表示，2017年越南APEC峰会年主题为“创造新动力，共同培育未来”。通过该峰会，越南希望同各伙伴协调联动，在促进可持续发展和包容性增长、推动区域互联互通、为微型和中小型企业创造便利条件、加强粮食安全并实现农业可持续发展等四个重点领域，为亚太地区更加活跃发展注入新动力。



值此机会，范光荣介绍2017越南APEC峰会期间的主要活动，其中包括在岘港市举行的2017年亚太经合组织领导人会议周、APEC各成员国领导人与APEC工商咨询理事会（ABAC）成员的对话会等系列会议。



范光荣强调，2017越南APEC峰会优先实现“为人民、为企业”的目标。越南将同包括美国企业在内的各伙伴紧密配合实现这一目标。（越通社——VNA）