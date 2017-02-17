2017年越南APEC峰会：截至目前共有170余名记者报名参加SOM 1报道

2017年APEC峰会秘书处常务副主任阮明武表示，SOM 1将包括有关贸易与投资自由化、经营便利化、应对气候变化、人力资源的发展、教育、渔业、电子贸易和服务等领域的亚太经合组织 38个委员会和工作组的56场会议、研讨会和对话会。从而寻找系列措施，促进亚太经合组织21个经济体成员的经济增长，并将经济互联互通不断走向深入。此次会议也是庆和省推广该省潜力与优势以及招商引资的良好机会。

以“打造全新动力，开创共享未来”为主题的此次会议将集中讨论2017年内APEC合作的优先事项，并将其达成一致。各成员将确定贸易投资委员会、经济委员会、经济技术合作委员会、预算与管理委员会和其他工作组的优先事项，同时提出APEC在2017年的活动方向。



亚太经合组织高官会主席、越南外交部常务副部长裴青山将主持亚太经合组织第一次高官会和亚太经合组织亚太自贸区主席之友小组会议。此外，越南13个部委和机关将直接主持或担任APEC各委员会、工作组的主席、副主席职务。

据2017年APEC议秘书代表透露，截至目前共有1700余名代表报名参加SOM 1，其中美国和中国代表团各140余名代表与会。同时，报名参加报道会议的国内外记者数量170余名。庆和省在芽庄市中心设立新闻中心，确保满足记者的工作需求。（越通社—VNA）