越通社河内——6月27日，越共中央经济部与澳大利亚驻越南大使馆在河内联合举行题为“发挥内力，实现可持续增长”的2017年越南经济论坛。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央经济部部长阮文平，越共中央委员、国会副主席冯国显，澳大利亚驻越南大使克雷格•奇蒂克（Craig Chittick ）以及中央和各地方机构、国际组织和国内外专家、学者等代表与会。阮文平发表主旨演讲时表示，1986实现革新以来，越南经济发展取得突破性进展。自2000年以来经济平均增速达6.4%，贫困发生率降至3%以下。2008年以来越南人均国民总收入超过1000美元，步入中等收入国家。阮文平强调，越南加工制造业出口额占全国出口总额的65%（但几乎来自外资企业），而内资企业主要出口附加值并不太高的纺织品服装、皮鞋、农产品等产品。这意味着当前越南经济快速增长不是依靠内力而主要是借助外力。澳大利亚驻越南大使克雷格•奇蒂克强调，越南已努力开展实施有力措施，为营造一个宽松的投资经营环境以及建设一个更好地为人民服务的创新型政府奠定基础。他同时强调，澳大利亚愿意同越南分享在农业、高科技等领域的经验，并与越南一道同行，解决在经济发展过程中所面临的挑战。越南计划投资部副部长邓辉东介绍2017年上半年越南经济情况时表示，越南宏观经济保持稳定，通胀得到控制，6月份消费价格指数环比下降0.3%，今年前6个月消费价格指数同比增长4.2%。世界银行驻越南代表处代表认为，越南经济保持稳定，通胀得到控制，经营环境和越盾兑美元汇率相对稳定，商品出口总额大幅上升。世行代表预测，2017年，越南经济增长率可达6.3%，并认为，在全球不稳定局势加剧的背景下，越南应集中开展贸易便利化措施和各项自贸协定，为越南经济向前发展注入动力。2017年越南经济论坛已集中讨论一系列制约经济发展的瓶颈因素并提出相应的对策措施。（越通社—VNA）