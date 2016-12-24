2017年越南经济呈现稳中发展势头

越通社河内​——经济宏观变数分析结果显示，2017年，越南经济没有潜在不稳迹象，反而呈现稳中发展势头。乐观的预测其一、越南力争实现国内生产总值增长6.7%的目标。虽然上述数字较高，但能够实现上述目标是有依据的。因为，国家经济仍处于增长周期，加上越南仍被评价为政治、经济、社会稳定的国家并是投资商的很有吸引力投资乐土。值得注意的是，世行近期预测，2017年越南经济增长率有望达6.3%。世行认为，由于国内需求量猛增，加上制造加工工业趋于极大出口力度，因此预计，2016年越南GDP增长率约为6%，2017-2018年阶段有望增至6.3%，中期增长率有望达6.5%至6.7%。在越南当今经济形势下，上述数字是可以接受的。然而，问题的是我们要面向实现经济可持续发展的目标。目前，增长质量逐步提升并进入稳定状态，其为国家经济今后有起色打下前提。因此，我们具有依据对实现2017年国家经济增长目标的可行性持有乐观态度。其二、有关通胀数据。越南力争实现2017年通胀率为4%以下的目标是完全可以实现的。因为，越南的基本通胀率仅为2.5%至2.7%。其中其主要依赖于原材料及油价等因素。据此，如果通胀率被控制在4%以下的话，其将在促进经济稳中发展中发挥“润滑油”的作用。其三、越南政府已经提出债务上限保持在65%以下的目标。国会同时已经通过有关2016-2020年阶段经济结构重组计划。多年对越南公共债务形势进行分析后可见，鉴于越南当今公共债务结构及偿债能力，债务泡沫还没出现，更不要说是破裂。近几年来，到位债务没有比国家财政收入总额大，因为此前政府已经发行大量中期债券。当今，鉴于政府为从2018年起调整债券比重并减少中期债券总量所付出的努力，债务压力将有所减轻。值得一提的就是2017年的外汇走势。预计，2017年，美元及越南盾都继续趋于升值。在短期内，其将给新兴市场带来负面影响。然而，取决于外汇储备充裕及市场管理机构的主动态度，外汇将不失控。维持稳定状态的因素是什么？除了主要宏观经济变数之外，越南正在拥有有助于国家经济良好发展的因素，诸如政府所转达有关“建造型政府”的寄语及其实现决心。政府宣布“不卖牛奶、不卖啤酒”，这意味着政府正在努力并决心实施股份制改革并从不影响国防安全及经济社会发展情况的不必保住领域撤资。其让市场希望有更多投资资源用做钓饵。在此背景下，各种投资渠道的不同优劣主要依赖于包括坏账及其处理情况在内的金融市场趋势。有关房地产领域，房地产市场较为稳定并没有出现泡沫破裂或结冰迹象。对于外来因素，在全球经济受到美国新任总统唐纳德•特朗普——非常重要因素带来的影响的背景下，许多人士表示担心，美国新任总统即将执行的政策将给越南经济带来负面影响。然而，以出口总额仅为1600亿美元的越南经济体受到全球经济及各个金融市场动荡趋势所带来的影响并不大。在这个阶段中，美国当选总统特朗普政府宣布暂停审议TPP。无论如此，TPP仍是难测的事情。若TPP谈判早已得到重启，其将为越南经济发展起到巨大推动作用。如果该协定继续被停止的话，已经签署10份双边及多边协定的越南市场仍然较为开放，其成为越南继续向纵深方向融入国际经济的足够扎实基础。（来源：越南《人民报》）