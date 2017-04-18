2017年越南广宁省下龙市旅游周举行在即

越通社广宁省——越南广宁省通信传媒厅、下龙市人民委员会、广宁省旅游厅和Sun Group集团4月17日在下龙市联合举行有关2017年广宁省下龙市旅游周的新闻发布会。2017年广宁省下龙市旅游周将于4月28日至5月7日在下龙市和芒街市等该省两个主要旅游中心举行，共有7项主要活动，具体包括2017年芒街市旅游周开幕式、在芒街市举行的步行街、饮食街、2017年下龙市巡州亚洲女子沙滩排球公开赛、在下龙市举行的广宁省网球赛和体育赛等。尤其，于4月28日20时在下龙大洋公园举行的音乐晚会是今年广宁省下龙市旅游周的特色活动之一。该音乐晚会吸引许多越南大明星和艺术家以及欧洲音乐家参与，分为3份主要内容，再现下龙市主动融入国际社会但还保留好遗产地区的平静之美的形象。除了2017年广宁省下龙市旅游周的各项主要活动之外，还有于3月中至5月底在该省各地纷纷举行的19项响应活动。值得注意的是，下龙市安子樱桃-黄梅花卉节、巴节县翁庙–婆庙会、广安市白藤庙会、平辽县各民族文化日、下龙市狂欢节、姑苏县文化体育与旅游周等。在新闻发布会上，广宁省通信传媒厅同广宁省旅游厅领导已对新闻媒体机构所关注的问题进行解答。预计，2017年广宁省下龙市旅游周将吸引约50万名游客前来该省参观旅游。（越通社-VNA）