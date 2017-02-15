2017年越南墨鱼和章鱼出口额将小幅增长

2016年， 越南墨鱼和章鱼出口总额达4.4亿美元，同比增长3%，在出口水产品中位居第二。目前，越南墨鱼和章鱼已向全球67个国家和地区出口，较2015年减少了一个市场。由于沿海资源逐渐枯竭、环境因素影响等和各市场对可持续产品开发的要求导致满足出口要求的原料供应量下降等原因，导致包括墨鱼和章鱼在内的各种出口水产品原料资源减少。

越南水产加工出口协会秘书长张廷槐认为，在加工出口原料供应量仍短缺，水产品出口企业原料仍依靠进口、市场需求不高和竞争力大的背景下，2017年墨鱼和章鱼出口难以实现强劲增长。因此，该协会已提出预测今年第一季度墨鱼和章鱼出口金额将达8000万美元，同比下降1.93%.

2016年第三季度墨鱼和章鱼出口额达1.407亿美元，同比增长21%，成为2016年最高季度增幅。此外，韩国、日本和欧盟等越南三大进口市场均呈现增长趋势。 2017年第一季度墨鱼和章鱼出口下降原因是两者对韩国和日本出口小幅下降，对欧盟出口略增，对东盟市场出口额大幅下降 。（越通社—VNA）



