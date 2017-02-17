2017年越南国际贸易展览会成为越南与世界各国贸易促进的桥梁

2016年越南国际贸易展览会开幕式。（图片来源：因特网）



越通社河内——2017年越南国际贸易展览会（Vietnam Expo 2017）是越南迎接2017年APEC峰会的重要贸易促进活动之一，其同时成为越南与地区和世界各国家与地区之间有效的贸易促进桥梁。2017年越南国际贸易展览会将于4月19日至22日在河内国际展览中心举行。 越通社河内——2017年越南国际贸易展览会（Vietnam Expo 2017）是越南迎接2017年APEC峰会的重要贸易促进活动之一，其同时成为越南与地区和世界各国家与地区之间有效的贸易促进桥梁。2017年越南国际贸易展览会将于4月19日至22日在河内国际展览中心举行。

工商部贸易促进局领导表示，越南承办2017年APEC峰会将成为越南企业的千载难逢的机会及助推剂，其同时有利于APEC企业加大对越的投资经营力度。因此，越南国际贸易展览会将成为越南在二十一世纪中开展的投资贸易促进系列活动之一。

在2017年越南国际贸易展览会上，越南企业将展示推介高品质、外观优美及颇具竞争力的多种商品。

该展览会期间，组委会还举行越南出口促进论坛、工业园区考察参观活动及贸易交流对接活动等，旨在为参与企业创造附加值。

此外，为帮助国内外企业进一步了解贸易对接方式、提供投资政策的咨询及提升企业与产品设计能力，组委会将设有越南工业投资发展展区、越韩产品发展、设计扶持展区、具有外观设计独特优美的产品的越南企业表彰展区以及举行咨询活动等。

2017年越南国际贸易展览会预计吸引来自包括APEC成员国在内的23个国家和地区的逾500家企业参展，共设展位近600个。目前，自白俄罗斯、乌干达、新加坡、捷克、日本、韩国、马来西亚、印度、韩国、中国等诸多国家和越南多个省市的企业代表团已报名参加。（越通社——VNA）