2017年越南国际贸易博览会开展 参展企业逾500家

2017年越南国际贸易博览会于4月19日至22日在河内友谊文化宫举行。（图片来源：越通社）

越通社河内——题为“越南国际贸易博览会——加强区域与国际经济互联互通”的2017年越南国际贸易博览会（VIETNAM EXPO 2017）于4月19日上午在河内友谊文化宫开展。 越通社河内——题为“越南国际贸易博览会——加强区域与国际经济互联互通”的2017年越南国际贸易博览会（VIETNAM EXPO 2017）于4月19日上午在河内友谊文化宫开展。

越南工贸部副部长陈国庆在致开幕词时透露，这是一项具有重要意义的贸易促进活动，参展企业若有效利用各项自由贸易协定将能获得协助，进而对实现出口、发展国内市场以及推动全国边境和海岛地区贸易往来等方面的目标作出积极贡献。

陈国庆表示，在越韩两国政府对将2015年所签署的越韩自由贸易协定中各项承诺进一步具体化所作出的努力下，韩国已成为越南第三大贸易伙伴和第一大投资来源国，投资总额高达500亿美元。

值得一提的是，今年博览会主题国的积极参与已充分体现越南政府在融入世界经济的高度决心。

主办方的统计数据显示，今年博览会吸引来自越南16个省市和阿尔及利亚、印度、古巴、柬埔寨、德国、韩国、俄罗斯、尼泊尔、日本、盟国、老挝、泰国、土耳其等世界上23个国家和地区的500多家企业参与，展位数量近600个。

此次博览会展出的产品主要是机械设备，建筑建材、电能、电子和信息技术，原辅料，食品饮料，家用电器，保健品和服务等。

2017年是越韩建交25周年之年，因此两国将继续大力促进贸易投资活动。今年共有130家韩国企业参与，共设展位136个。

河内酒精啤酒饮料股份公司（HABECO）副总经理阮海湖表示，越南正在处于融入世界过程中，越南政府已同各伙伴签署自由贸易协定，越南国际贸易博览会成为越南向国际朋友推介本国品牌的良好平台。

TH集团项目经理阮光飞信认为，参加越南国际贸易博览会对促进贸易活动、寻找外国投资商具有重要意义。此前，TH集团已对俄罗斯和美国进行投资，并在柬埔寨、缅甸等一些国家出售其商品。希望通过此博览会该集团将找到投资商进行合作向其他国家拓展市场。

获悉，越南出口促进论坛等系列相关活动将在博览会期间举行。越南与中国广西壮族自治区企业对接会将于4月20日举行，旨在了解彼此经济贸易情况，进而寻找合作机会等。（越通社—VNA）









