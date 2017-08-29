这是由越南水产加工出口协会（VASEP）承办的年度活动，成为国内外水产类企业寻找新合作伙伴、供应商、吸收新知识和新技术的良好平台。





2017年越南国际水产与加工机械展于2017年8月29日至31日举办，共设展位350多个。烹饪示范、品尝越南水产品、介绍新产品以及渔业研讨会等丰富多样的活动也在此展期间举行。



多年来，水产品出口继续成为越南农业的出口重点行业，其出口总额对全国GDP贡献4-5%以及占全国出口总额的6-7%。



2017年上半年，越南水产品出口呈现良好增长势头，出口金额达约35亿美元，同比增长14.1%。

自2006年至今，由于在水产养殖与加工过程中应用先进技术以及采用负责任水产养殖标准，越南已成为世界上五大水产品出口国之一。





目前，越南水产品已出口到全世界165个市场，越南共有近500家水产品加工厂达到欧洲、美国、日本等要求苛刻市场的出口标准。（越通社——VNA）





