2017年越南国际工程机械、建材机械、工程车辆及零部件展览会即将举行

越通社河内——2017年越南国际工程机械、建材机械、工程车辆及零部件展览会(CONTECH VIETNAM 2017)将从4月25日至28日在河内举行。上述是越南建筑协会副主席泰维岑4月20日在河内举行的CONTECH VIETNAM 2017新闻发布会上所提供的信息。泰维岑强调，目前越南正成为东南亚建设机械设备的新兴市场。因此，除了向市场推介新机械和技术之外，CONTECH VIETNAM 2017也是各家企业寻找伙伴以及促进商品销售和技术转让等活动的机会。Trinton Events公司经理罗纳德（Ronald Unterburger）强调，CONTECH VIETNAM 2017有望成为全面、充分展示国内外企业在建设领域科技成就的潜力与优势的良好平台。据组委会透露，CONTECH VIETNAM 2017将展示工程机械、建材机械、工程车辆及零部件、矿山机械、建材机械和生产线等产品。展览会期间，组委会还举行系列介绍企业新设备和技术的研讨会，关于煤炭开采环保技术及其标准的研讨会，关于绿色建材产品、设备和技术的研讨会等活动。特别是，组委会还举行参展企业对接会活动。（越通社—VNA）