2017年越南啤酒生产量可达40亿升

越通社河内——越南啤酒白酒和饮料协会表示，2016年，国内各家啤酒生产商啤酒生产量达近38亿升，达到计划的85.6%。若达到2017年增长目标的10%， 2017年啤酒生产量可达近40亿升。

截至目前，西贡啤酒白酒和饮料股份总公司（Sabeco）酒类生产量位居第一。2016年该公司啤酒生产量达16亿多升。喜力啤酒（越南）有限公司在收购部分啤酒生产厂后，其啤酒生产量位居第二，达近11亿升。

越南啤酒白酒和饮料协会代表黎文得表示，一年来，啤酒酒类行业已按照国家规划发展的。

另外，据越南工商部于2016年9月已批准《2025年前越南啤酒白酒和饮料发展，2035年展望》。据此，到2020年，全国啤酒生产量将达41亿升，白酒生产量达3.5亿升（其中工业生产的白酒占35%），饮料生产量达68亿升。啤酒、白酒和饮料出口额达4.5亿美元。

2020年啤酒、白酒、饮料和三类出口额将分别达46亿升、3.5亿升、91亿升和6亿美元；2025年啤酒、白酒、饮料和三者出口额将分别达46亿升、3.5亿升、91亿升和6亿美元；2035年啤酒、白酒、饮料和三者出口额将分别达55亿升、3.5亿升、152亿升和9亿美元。（越通社——VNA）