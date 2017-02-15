2017年越南加大疾病防控力度

越通社河内——2月15日，越南卫生部召开“2017年越南北部地区疾病预防工作”会议。



会议上，预防卫生局局长陈得夫表示，在全球疫情日益复杂的背景下，若越南有关部门未采取有效的疾病防控措施，禽流感、埃博拉、中东呼吸综合征（MERS）等疾病或可传染到越南。另一方面，降低登革热、手足口病、寨卡、流行性乙型脑炎等流行疾病病例总数及死亡人数也成为越南医疗卫生的重大挑战。



陈得夫强调，为有效开展疾病预防工作，2017年越南将加大各口岸、医疗卫生服务机构及公共场所的卫生监察力度，进而早日发现首例病例并及时汇报有关单位；着重监察登革热、手足口病、寨卡、流行性乙型脑炎等疾病的疫情；提升医务人员发现与诊断流行疾病的能力。与此同时，继续完善在卫生部及巴斯德（Pasteur）研究院建立的疾病应急处置中心（EOC）并在国内部分省份建立以上机构；对新发传染病的流行风险进行评估等。



2017年，越南将继续采取众多措施降低传染病死亡率，其中着重加大对南部地区登革热病诊治机构的监察指导力度；根据传染病的传播方式制定合理的疾病治疗方案等。



据统计，2016年越南登革热病例总数为11.08余万例，同比增加19%，其中死亡36人，较2015年减少18人；手足口病病例总数4.5余万例，同比下降19.3%，其中死亡1人，较2015年减少5人；寨卡病毒感染病例219例。（越通社-VNA）





