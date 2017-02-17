2017年越南出口活动将集中于优势产业

越通社河内—2016年越南出口呈现许多亮点，诸如高顺差、农林水产品实现正增长等。在此基础上，促进出口可持续发展，不追求数量，集中于优势产业等将是2017年及其后续年出口的核心目标。



贸易重现顺差



海关总局的统计数据显示，2016年前11个月，全国外贸出口额超过1599.4亿美元，同比增长7.8%，贸易进口额超过1569.6亿美元，同比增长3.7%。



工贸部进出口局预测，2016年全国出口额同比增长8%左右，出口额约达1780亿美元，进口额达1760亿美元。据此，2016年越南实现贸易顺差20亿美元。2015年出现逆差之后，越南贸易重现顺差。



行内专家认为，总体来看，越南进出口依然保持稳定增长态势。其归功于政府及有关部委机构及各家企业、协会的不懈努力，因为2016年被视为国内外经济面临种种困难的一年。



2016年越南出口同比增长8%，相当于2015年的增长率。在中国、日本等许多国家都出现负增长的背景下，上述是可观的数字。



我国出口商品结构变化不大，加工产品占比为80%，农林水产品、矿物燃料及其他商品占比为近20%。



2016年，许多主力出口产业面临困难，其产量及价值都大幅下降。范例是纺织业，其增长率约达5%，与多年以前增长率为10%相比低得多。



然而，2016年农产品、尤其是咖啡、腰果和胡椒等产品出口活动呈现许多亮点。比如，胡椒出口仍然保持榜首位置。此外，蔬菜、水果等新商品首次取代大米，跃居成为越南主力出口商品，其出口额超过20亿美元。



需要采取的措施



2017年，有关部委机构注重制定出口调控方向，集中于优势商品及主力出口商品，尤其是农产品。



进出口局副局长陈青海认为，行政管理机构、各家协会、企业将特别关注开展中长期措施来促进农产品及水产品出口，采取基本且长期措施以使其稳定增长，不太依赖于自然因素及其他外来因素。



行内专家认为，为了确保2017年及其后续年出口活动朝着可持续发展方向实现增长目标，应重新确定各个产业的增长方向；不追求数量及产量，取而代之的是面向提高产品的质量及附加值，旨在让其卖价在世界市场上一路走高。



工贸部认为，为了2017年及后续年出口活动取得高效，应注重采取下列两个措施：其一、拓展市场的同时，应注重调整各个产业结构。因为出口活动不仅面向占领市场，而要提高越南优势产品在世界市场上的份额；其二、目前，我国不主张参加产品生产全部环节，因为融入国际经济并参加全球价值链过程中，我们要同意参加其中的一个环节。然而， 我们要确定参加哪个环节，旨在赢得最大利益并带来最高价值。



实际上，在国际贸易中，带来最大价值的主要是分销、商标及产品开发等环节。国企具有优势的环节却是种植、饲养与加工。其当然带来价值，然而价值更低。因此，我们要实现行业结果调整，旨在能够提高对最后生产环节的参与度。（来源：越南《人民报》）