2017年“蔻瓦伊爱情集市”正式开市

越通社河江省——越南河江省人民委员会4月21日晚在该省苗旺县举行2017年“蔻瓦伊爱情集市”开幕仪式。越南西北部指导委员会领导、国会民族委员会、越通社等中央若干部委、行业代表，河江省领导以及众多国内外游客和同文岩石高原各族同胞一同出席。

蔻瓦伊爱情集市是一年举行一次的越南独特的集市，其已成为在河江省同文岩石高原地质公园地带居住生活的少数民族同胞的文化特色。“蔻瓦伊爱情集市”本来就是曾互相恋爱但因不同原因不能结婚的男人和女人 互相见面之地。每年农历3月25日至27日，在河江省同文岩石高原地质公园地带及附近地区居住生活的各族同胞都会聚集在此寻求昔日恋人，互相分享生活中的欢乐与忧愁。时间不断流失，当今每年举行一次的“蔻瓦伊爱情集市”已不再单纯是“爱情”的集市了，而慢慢成为了吸引众多国内外游客前来参观的独特旅游产品，其包括了许多越南当地少数民族的文化互动。





在今年“蔻瓦伊爱情集市”期间，国内外游客将有机会欣赏许多精彩文化活动，包括翁庙婆庙敬香仪式、男女对唱、蒙族芦笙以及许多少数民族同胞的民间游戏。

游客还能在各旅游文化村里参加体验少数民族的文化生活，品尝高原地区的美食，参观少数民族的传统产品等活动。





河江省委副书记、省人民委员会主席阮文山表示，蔻瓦伊爱情集市的最大价值是充分体现崇高的人文价值，这是歌颂天真烂漫、一心一意的爱情的市场，在社区中创造较强辐射效应。“蔻瓦伊爱情市场”还有风景名胜的价值，是河江省希望向国内外游客推介的典型文化活动之一。

“蔻瓦伊爱情集市”旨在保护与发扬河江省各族人民的传统文化价值，再现同文岩石高原全球地质公园同胞的生活价值与文化特色，有助于树立与发展社会、家庭、恋爱的道德标准，弘扬富有少数民族同胞的美好人文价值。此次活动也为河江省乃至全国各族人民见面、交流提供平台。（越通社—VNA）