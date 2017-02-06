2017年第27届越南国际贸易博览会：加强国际和地区经济互联互通

越通社河内​市——题为“加强国际和地区经济互联互通”的2017第27届越南国际贸易博览会（VIETNAM EXPO 2017）将从4月19日至22日在河内国际会展中心(ICE)举行。2017年第27届越南国际贸易博览会是庆祝2017年亚太经合组织（APEC）峰会的重要贸易促进活动，同时为有效促进越南与世界各国和地区的贸易发展搭建桥梁。20多年来由越南工商部年度举行的越南国际贸易博览会被承认为给国内外组织、企业和个人带来巨大经济价值的贸易活动。作为亚太经合组织创始人之一的韩国被邀请为2017年第27届越南国际贸易博览会的名誉国家，标志着促进两国企业贸易往来的进程。2017年越南承办亚太经合组织峰会将为越南企业提供良好机遇，同时促进亚太经合组织企业扩大对越南的投资经营规模。2017年第27届越南国际贸易博览会将是21世纪越南重要的贸易投资促进活动之一。博览会期间，组委会将举行越南出口促进论坛、参观考察工业区、企业对接会等活动。由越南工商部贸易促进局开设的越南工业发展投资展位是今年越南国际贸易博览会的亮点。该展位将展示越南部分省市典型的工业区，同时还有投资政策咨询活动。据组委会代表透露，2017年第27届越南国际贸易博览会将吸引来自世界23个国家和地区的500家企业前来参加，共设600间展位。（越通社—VNA）