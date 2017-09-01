越通社河内​——值此2017年盂兰节来临之际，越南佛教协会8月31日晚在首都河内大剧院举行题为“孝道与民族”的文艺晚会。“孝道与民族”的文艺晚会是晚辈对长辈体现尊敬和表达孝心，也是年轻一代对为民族独立斗争不惜牺牲性命的英雄烈士表达感恩之心的机会。原越南国家副主席阮氏缘同越南祖国阵线中央委员会、越共中央民运部、政府宗教委员会、众多僧尼和佛教信徒等代表一同出席文艺晚会。盂兰节又称农历七月十五日 ，一般从农历七月十三至十六持续四天。这是子女们孝亲报恩的传统节日。盂兰节源于《目犍连救母》的佛教传说。据说，目犍连尊者为了帮助母亲脱离饿鬼道，听闻佛陀的教导后在农历七月十五日的解夏之时，以自己最虔诚的心供养佛、法、僧三宝， 藉此 僧众的功德力, 为母亲超度回向 。由于如此对父母孝顺的深刻意义，盂兰节对众多越南人来说是十分重要的传统节日。佛教进入越南之前，在越南民间信仰中已经有了饮水思源的良好传统，就是祭祀祖先和祭祀雄王信仰。后来，佛教进入越南并与民间信仰融合。因此，现在的盂兰节期间人们举行祭祀佛祖、神灵、祖先；普度孤魂；放生等仪式，最为普遍的是祭祀祖先和普度孤魂等。在晚会上致辞时，政府宗教委员会副主任裴清河强调，佛教的盂兰节很久以前已成为了越南民族的传统节日，有助于传承饮水思源、孝顺父母的美好品德。裴清河对越南佛教协会各级分会为各优抚家庭、孤寡老人、失去父母的孤儿开展许多慈善公益活动，并为“为国忘身”的英烈们举行超度法会等给予高度评价，并强调，这是人道博爱、高尚旷达、无私奉献的义举。值此机会，组委会向部分优抚家庭和革命战争时期有功人员赠送慰问品。（越通社-VNA）