2017年昆山—劫泊春节庙会正式开庙

越通社海阳省——2月12日上午（即农历正月十六），海阳省在昆山庙隆重举行2017年昆山—劫泊春节庙会开庙仪式，九品莲花座落成典礼和竹林禅派第三祖玄光尊者逝世683周年纪念典礼。越南国家副主席邓氏玉盛，海洋省省委书记、省人民议会主席阮孟显，中央各部委行业领导以及众多当地居民和来自四面八方游客等一同出席。在仪式上发表讲话时，海洋省人民委员会副主席梁文球表示，昆山—劫泊具有重要历史意义，充分体现竹林禅派对建国卫国事业和民族自尊等方面所做出的巨大功劳，竹林禅派第三祖玄光尊者的功劳等。此外，越南国家副主席邓氏玉盛同中央各部委行业和海洋省领导出席九品莲花座落成典礼并剪彩。八角型的九品莲花座高10.3米，共有九等之别，每等雕刻三层莲花。九品莲花座是佛教艺术建筑的精髓工程之一。九品莲花座是最高一等。昆山寺的九品莲花座是首次成功修建的特色佛教艺术建筑工程。该工程有助于完善战争时期被摧毁的祭祀系统；恢复由各代圣祖精心建设的传统宗教礼仪，为保护和弘扬崑山-劫泊国家级特殊遗迹区的文化价值作出贡献。昆山—劫泊春节庙会开庙仪式开庙之前，组委会已举行迎水仪式。昆山—劫泊遗迹区因其特殊价值而分别于1962年和2012年荣获越南国家级遗迹证书和特殊国家级遗迹证书。在2013年昆山—劫泊庙会上，越南文化体育与旅游部正式公布把昆山春季庙会及劫泊秋季庙会列入国家非物质文化遗产名录。2017年昆山—劫泊春节庙会从2月10日至19日（即农历正月十四至二十三）举行。庙会期间，组委会举行了许多具有浓厚传统色彩的礼仪及文化体育活动等。（越通社—VNA）