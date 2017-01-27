2017年房地产市场：一场质量赛

越通社河内市——2017年房地产市场有望稳中有进并面向满足务实需求。该市场的结构将朝着质量、内向的方向转变。越南房地产协会12月20日举行题为“2017年房地产市场展望——政策的影响”研讨会。大多数与会专家普遍认为，房地产产业结构将从中高档住宅向中低档住宅转型。距离2016年结束只剩下几个日子的时间。在2016年已经发生的事情的基础上，可以说，2017年我国经济隐藏着许多难以预测的因素。许多大问题摆在面前，诸如：在国内外经济出现许多不稳定因素的背景下，2017年越南房地产市场走势如何？有没有出现房地产泡沫风险？哪类住宅市场发展前景最为广阔？在TPP无法继续实行的背景下，越南房地产市场吸引外资形势如何？应采取什么措施来一边促进市场发展，一边解决供需矛盾及房地产信贷收紧政策带来的负面影响这一难题？多套房产税征收政策的可行性及其给房地产市场产生的影响如何？从经济学的角度来看，中央经济管理研究院副院长陈金钟副教授预测，由于房产投机行为减少，2017年房地产市场有望降温，房地产业规模大幅收缩。各类商品房销售情况差别很大，仅有少数实力较强房产公司的销售工作才能顺利推进。已经动工的一些项目将完工。即将动工的一些项目很可能会延迟。各家银行收紧房贷；按照从2017年1月生效的世行规定，大多数商业银行没有短期资金余地，预计坏账约达100万亿越盾。保障性住房及价值为10亿越盾左右的廉住房将成为下一阶段房地产市场的发展重点。在此情况下，政府应抓紧出台扶助政策。越南房地产协会副主席阮孟河认为，2017年外商对越南房地产市场的关注度日益上升。关注对象较为丰富，其中包括想利用越南《住房法》（修正案）在越买房的个人以及欲寻合作商机的区内私人投资基金及大型金融基金。除此之外，良好的流动性有助于房产交易增长。在2017年股票市场及资本市场良好发展的背景下，上述趋势将持续下去。于2016年出现的智能、绿色、节能住宅热潮将继续升温，顺应世界发展趋势，其可以向消费者提供更为完整、现代化及节能设施。不仅如此，开发商将更加注重于上述市场趋势，旨在提升商品房的竞争力。消费者将更加关注到房屋的上述特点。阮卖教授对上述观点表示赞同并认为，现在，外商更好地掌握市场发展动态。他们不仅投入高档豪华住房，而加大合作力度以发展中高档住房及保障性住房，旨在满足大多数越南人的住房需求。越南房地产市场为何对日本、韩国、新加坡投资商很有吸引力？除了越南投资环境明显改善，有助于越南在区内打造出比较竞争优势之外，还有下列与房产市场有关的两个原因：其一、在未来几年内，越南中产阶级将快速崛起。汇丰银行认为，在东南亚地区内，越南中产阶级增速最快，从2012年的1200万名增至2020年的3300万名。其二、越南政府准许外国人享有房屋所有权，其导致房产市场、尤其是高档商品房市场发生巨大变化，因为他们在国内投资时收益率仅为1%至2%，而在越南投资时，收益率高达7%至8%。其有助于大量外资涌入越南房地产市场，尤其是位于优越地位、有魅力设计及良好生活环境的房产项目。关于发展保障性住房市场的新投资资金来源，越南房地产协会主席阮陈南称， 2014年《住房法》及政府颁发《关于保障性住房发展与管理工作》的第100/2015/NĐ-CP号议定中规定，发展保障性住房及廉住房的投资资金来源于商业银行及社会政策银行。据此，国有商业银行要把3%贷款总额用于保障性住房贷款目的。社会政策银行把50%财政预算资金及50%调集资金用于向保障性住房购房者 提供贷款，最高贷款利率为5%。据此，30万亿越盾优惠信贷一揽子结束后，保障性住房及廉住房购买者将享受没有额限及年限的两个优惠信贷政策。（来源：越南《人民报》）