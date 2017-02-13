2017年平定省力争吸引47个国内外投资项目

越通社平定省——平定省计划与投资厅副厅长黄氏青水透露，该省力争在2017年吸引47个投资项目，其中，外国直接投资项目7个，投资总额约达7000万美元；国内投资项目40个，投资总额约达10万亿越盾。



2017年，该省人民委员会作出指导，要求各有关单位加快仁会经济区等当地工业区各基础设施项目的施工进度，加大港口、交通道路等沿海地区的基础设施建设。



与此同时，该省计划投资厅与经济区管理委员会及时更新补充中央及该省有关招商引资新政策及主张。



据统计，该省2016年共颁发40个项目的投资许可证，投资总额达9.7万亿越盾，较2015年增加8570亿越盾。迄今，该省已吸引63个外国直接投资项目，投资总额7.38亿美元。（越通社-VNA）