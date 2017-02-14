2017年国际象棋女子世锦赛：越南棋手范黎草原取得开门红

越通社河内——越南棋手范黎草原在2017年国际象棋女子世锦赛首轮比赛以1.5比0.5的成绩战胜了格鲁吉亚籍旗手莱拉（Javakhishvili Lela）。根据国际棋联公布的最新一期世界排名，莱拉排名第18位。



范黎草原（1987年12月7日生），分别于2011年及2013年荣获女子特级大师（WGM）及国际大师（IM）称号。她是代表越南队参加2017年国际象棋女子世锦赛的唯一越南选手。在第二轮，范黎草原将对阵俄罗斯籍棋手戈里亚奇金娜（Aleksandra Goryachkina）。



据悉，2017年国际象棋女子世锦赛于2017年2月10日至3月4日在伊朗首都德黑兰举行。该比赛仍为64人淘汰赛制，优胜者将成为新的世界棋后。(越通社-VNA)