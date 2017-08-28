越通社河内——据最新统计数据，今年8月份，越南国际游客到放量约达120万人次，环比增长18.5%， 同比增长35.1%，带动今年前8月越南国际游客到放量达847.23万多人次，同比增长29.7%。8月份，越南国际游客到放量达约120万人次成为今年第六次越南在一个月内国际游客到放量突破100多万人次。如果越南国际游客到放量继续保持该增长势头以及旅游部门开展的一系列具体措施，旅游业所提出的2017年国际游客到放量大1300万人次的目标有望实现。据统计数据，前8月，国内游客量达528万人次；旅游收入达335.84万亿越盾，同比增长26.7%。8月份，越南旅游部门已在国外开展一系列旅游推广和促进活动，如从8月12日至19日在澳大利亚珀斯、悉尼和墨尔本；从8月18日至23日在中国福建省厦门市、内蒙古包头市和江西省南昌市等举行越南旅游推介会。在8月28日至30日，越南旅游总局将在柬埔寨举行越南旅游推介会。据联合国世界旅游组织关于全球游客状况的报告， 越南日益受外国游客的青睐。在新兴旅游目的地和游客最青睐的旅游目的地排行榜上越南位居第十。此外，越南许多城市和旅游景点入围世界著名旅游网站的评选榜单。（越通社—VNA）