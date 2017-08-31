2017年前8月海防市接待游客量达450万人次

越通社海防市——今年前8个月海防市接待游客量达450万人次，其中，外国游客量达51.43万人次，同比增长14.21%。之所以取得上述成绩，海防市已努力把其潜力和优势充分发挥出来，努力革新旅游工作方法。

海防市人民委员会主席阮文松表示，交通基础设施配套连接，城市基础设施面向绿色、现代化、文明方向发展，政府与充满活力的旅游公司同行等重要因素有助于吸引游客和投资商赴海防市参观、展开投资活动，并赢得他们的信任。海防市在该市人民议会会议上通过了有关2017-2020年阶段海防市旅游发展任务和措施及2030年愿景的决议。

据此，海防市集中将旅游建设与发展成经济拳头产业，创造高质量且有国内及国际竞争力的旅游产品。该市注重发展最具当地风土人情特色的海洋岛屿旅游。



【2017年上半年海防市接待游客逾300万人次】

海防市旅游业未来将继续发挥其潜力和优势，集中革新促进、推广和发展旅游市场，开发和发展国内和国际的目标市场，注重区域互联互通，特别是与河内和广宁两个国家中县旅游目的地的廉洁。此外，该省将组织各考察团来实现各旅游计划对接工作和推广海防各旅游目的地。与此同时该省将组团来到国内外各地开展旅游促进工作和学习借鉴旅游发展模式的经验。

海防市已提出至2020年该市接待游客量达800万人次，年均增速达8.2%，旅游营业额达3.5万亿越盾，年均增长率保持在8.9%等的目标。（越通社—VNA）