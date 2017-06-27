越通社北江省——越南人民委员会透露，今年前六月，该省出口总额达27亿美元，同比增长33%并达到年计划的56.3%。该省主要出口商品包括：电子产品、纺织品服装、农产品等，主要出口市场包括美国、中国、韩国和欧盟等。喜人的是，该省年初至今的增长率创三年来同期的最高水平。人民委员会称，该省力争实现2016-2020年阶段出口年均增长率达到20%-21%的目标。预计，至2020年，该省出口总额可达65亿美元，主要出口商品包括工业产品、农产品、食品、手工艺品等。按计划、至2020年，北江省将以合理且可持续增长的模式来推动出口贸易发展，有效实施出口商品结构调整并提升高附加值出口商品的比重和实现出口市场多样化等。为实现2017年出口总额达到48亿美元的目标，北江省继续加大海关便利化改革力度，为企业的进出口活动创造便利条件。此外，努力做好农产品品牌培育计划，从而加强该省各种优势农产品的出口力度。同时，加大宣传及推广力度，促进生产发展、实现经济结构调整、扩大市场、完善有关财政和信用的政策、加大对出口商品生产和基础设施建设等的投资力度、加快物流服务社会化、开展人力资源培训、有效落实进口管制工作、加强企业竞争力和行业协会的作用等。（越通社—VNA）