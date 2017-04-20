2017年亚洲足协杯：河内队2比6负于对手

越通社河内——《 越共电子报》报道，2017年亚洲足协杯D组4月19日晚展开第5轮的较量，河内队客场发挥欠佳以2比6不敌菲律宾的Ceres-Negros队。

比赛一开场Ceres-Negros队就在全场数千名观众的助威声中发起了猛攻。上半场第13分钟， Maranon主罚一蹴而就，Ceres-Negros队打破僵局。第20分钟，Ceres-Negros队Ingreso建功扩大领先优势。第25分钟，河内队成良任意球成功破门扳回一球。



第53分钟，Fernando Rodríguez近乎零角度推射入网。下半时替补登场的黄武Samson犯规红牌下场。由于缺人，所以河内队抵御不了对手的连续进攻。结果Ceres-Negros队的Fernando Rodríguez、 Jason de Jong 和Bienve各建一功。而河内队只能由杜雄勇追至二球。



河内队2比6不敌对手，仍获8分且必须在第6轮比赛中击败Felda United队才能晋级2017年亚洲足协杯1/4决赛。



另一个消息，正在德国进行训练的越南U20队4月19日与门兴格拉德巴赫U23队展开一场友谊赛，最终，越南U20队0比1不敌对手。（越通社——VNA）