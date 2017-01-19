2017年东盟旅游论坛：启动新旅游活动 推进实现“东盟——一个目的地”目标

越通社新加坡——越通社驻新加坡记者报道，新加坡总理李显龙和东盟秘书长黎良明以及东盟各国旅游业主管官员1月18日晚在2017年东盟旅游论坛开幕式上启动由50个产品组成的新旅游活动，旨在推动实现“东盟——一个目的地”的目标。2017年是东盟成立50周年，东盟提出2017年接待游客量达1.21亿人次，同比增长10%的目标。旅游收入总额约达830亿美元。为了实现该目标，东盟各国旅游业界代表在2017年东盟旅游论坛上共同讨论合作计划并提出各项倡议，旨在推进航空互联互通，推动邮轮旅游业发展和人力资源培训工作等。此外，各成员国还需继续深化行政体制改革，为游客申办签证、出入境创造更加便利条件，同时保障旅游安全以及为旅游投资活动打造公平开放环境。越南旅游总局副总局长何文超在论坛开幕式结束后接受越通社记者采访时表示，在该论坛上，越南代表团已与东盟其他成员国就在充分挖掘与利用各成员国现有潜力与优势以及东盟共同体更加自由、更加开放的法律体系基础上将旅游业发展成为经济支柱产业的措施进行深入讨论并达成共识。何文超说：“值得一提的是，作为积极成员国，越南正在和继续促进旅游业发展以及加大旅游项目的招商引资工作力度。希望借助电子签证申请系统及各有关部门、行业的密切协作配合推动旅游业迈出更大步伐，进而让越南和东盟成为世界旅游地图上备受欢迎的旅游目的地。”从1月16日至20日举行的2017年东盟旅游论坛期间，除了东盟各国旅游主管官员正式会议外，组委会于1月20日将举行2017年旅游展（TRAVEX）。（越通社—VNA）