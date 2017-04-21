2017年东盟信息技术与通讯奖正式启动

Early Start有限公司代表荣获2016年东盟信息技术与通讯奖金奖（图片来源：因特网）

越通社河内——4月21日在河内，越南信息与传媒部公布2017年东盟信息技术与通讯奖。该奖项是东盟各部长在东盟电信和信息技术（IT）部长级会议上所通过的倡议，主要目的是寻找并推崇具有创造性以及在经济社会实践生活中应用的信息与传媒措施和产品，有助于在社区中普及技术；促进东南亚与地区各国的贸易合作关系。东盟信息科技与通讯奖共有国家、私人、企业的社会责任、数码内容、创业企业、研究与发展等6个奖项。每个东盟成员国在每个奖项最多推荐三个产品。每个组织和企业可参加不同的奖项。参赛作品要登记知识产权。越南信息与传媒部副部长阮成兴表示，为了吸引越南信息与传媒界的关注和积极参加，组委会已在奖项宣传方式进行革新。2016年东盟信息技术与通讯奖，越南企业获得一个金奖和一个铜奖。2017年，越南应增加产品和服务数量；让越南产品参加更多国际和地区舞比赛，有助于扩大越南软件服务产品市场。各家企业和组织将产品信息提交组委会，同时将产品推介视频上传Youtube频道。各家企业和组织要用英语推介自己的产品，并通过网络向国内组委会提交。递交截止时间为2017年7月31日。按计划总决赛和颁奖典礼将于2017年11月在柬埔寨举行。（越通社——VNA）