2017年上半年越南国际游客到访量同比增长30%以上

2017年上边年，几乎所有旅游客源市场访越游客数量均实现增长，其中中国增长56.7%、俄罗斯增长53.%、韩国增长43.9%、柬埔寨增长35.5%、中国香港增长29.9%、西班牙增长28.6%、菲律宾增长24.3%、中国台湾增长22.9%、老挝增长22.4%等。非洲客源市场访越人数同比增长27%。

2017年上半年国内游客人数约达4070万人次，旅游收入达254.7万亿越盾（约合112亿美元），同比增长27.1%。

2017年上半年，旅游总局开展多项旅游宣传推介活动，吸引更多国际游客前来观光游览。近期，越南参加在韩国首尔举行的2017年韩国国际旅游展(KOTFA)。这是每年6月在韩国首都首尔举行的亚洲规模最大的国际旅游展之一。2017年韩国国际旅游展吸引来自世界70个国家和地区的企业参加，共设800个展位。

越南旅游总局已确定2017年是“旅游年”，提出提升各家旅游企业的服务质量以及国家对全国旅游活动的管理工作效率，进而加强职业道德建设，营造文明从业风尚以及保持旅游经营活动中健康良好的竞争环境。旅游总局将加强宣传工作，增强旅游企业和导游人员的意识，启动提升旅游服务和导游服务质量的运动以及加强高素质旅游人力资源培训工作等。（越通社——VNA）