越通社河内——据《越共电子报》报道，2017年上半年越南进出口额约达2000亿美元，同比骤增。其中，出口额同比增长18.9%。据计划与投资部的消息，2017年上半年越南出口额约达977.8亿美元，同比增长18.9%。其中，外资企业的出口额约达692.6亿美元（不包括原油），同比增长20.6%。若包括原油在内，外资企业的出口额达708.2亿美元，同比增长20%；国内企业的出口额约达269.6亿美元，同比增长13.8%。出口额同比骤增的原因是汽油、原油、钢铁、橡胶、煤炭等多个商品的价格走高。值得一提的是，2017年上半年越南对中国的出口额同比增长42.5%，高于越南从中国的进口额增幅（达16.8%）。因此，越南对中国的贸易逆差有所缩小。2017年上半年越南的进口额约达1004.7亿美元，同比增长24.1%。其中，外资企业的进口额达606亿美元，同比增长28.3%；国内企业的进口额约达400亿美元，同比增长18.2%。统计数据显示，由于仍要大量进口投入生产的原物料，所以2017年上半年越南贸易呈逆差之势，逆差额约达27亿美元，相当于出口总额的2.75%。其中，外资企业的贸易顺差额约达86.6亿美元（不包括原油），若包括原油顺差额达102.2亿美元。反之，国内企业的逆差额达129.2亿美元。（越通社-VNA）