2017年一月份越南工业生产指数小幅上涨

越通社河内——越南统计总局公布的数据显示，2017年1月工业生产指数预计同比小幅上涨0.7%，其中加工制造业增长4.7%、电力生产与分配行业增长5%、供水、污水及垃圾处理行业增长7.1%、矿业下降13.9%。今年1月份，部分产业的生产指数同比出现大幅度增长。具体为，纺织服装业增长16%、金属制品行业增长14.8%、金属制造业增长10.7%、机动车制造业增长9.9%。此外，生产指数同比出现小幅度增长或下降的产业包括卷烟制造和其他采矿业均增长0.6%、皮革制造业下降0.6%、医药制造业下降2.1%等。今年一月份，部分主要工业产品同比大幅增长，诸如电视、轧制钢、饲料、加工水产品增长12.5%至35.2%。部分产品出现小幅度增长或下降，如化工油漆增长7.7%、粗钢增长7.5%、鲜牛奶增长7.2%、皮鞋下降2.8%、复合肥料下降4.2%、煤炭下降5.3%等。一月份，工业产业规模大的太原省、海防市、永福省的工业生产指数分别增长13.6%、12%和7.3%；海阳省、平阳省、芹苴市、同奈省、河内市与胡志明市工业生产指数的增速从3.8%至5.6%。2017年1月1日，加工制造业的库存指数同比增长8.3%，其中部分产业的库存指数的增速低于平均增速或下降速度。具体为，纺织业增长5.7%、制衣业下降5.6%、金属制造业下降7.3%。造纸及纸制品行业、机动车制造业和饮料行业的增速大幅高于平均增速，其分别增长40.3%。2017年1月1日全国各工业企业的从业人员总数同比增长1.1%。（越通社—VNA）