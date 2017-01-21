2017丁酉春节书法活动在河内文庙-国子监开幕

在2017丁酉春节书法活动开幕式上，越南书法俱乐部联络委员会委员长陈国志进行现场书法表演，书写“学道”两字，目的是体现首都河内青少年和学生们的好学精神。



今年春节书法活动吸引来自13个书法俱乐部的近100名书法家以及若干业余书法家参加。上述书法家均在前几年考核中及格或是从今年书法活动框架内的书法展中选拔出来的，因此书法作品质量得到保证。



河内市文化体育局副局长 张明进说： “今年的春节书法活动框架内将举行一些新活动，如手工艺村产品展、民间游戏等，希望吸引更多游客前来参加。 ”



特别，2017丁酉春节书法活动期间还举行题为“尊师重道”的书法展，展出近30幅汉喃字和国语字作品。本次书法活动从今到2月12日每天从8点30分到20点举行，除夕夜的活动时间延长至大年初一早晨2点，大年初一和初二活动时间延长至22点。这是河内文化体育局 、文庙国子监文化科学活动中心同各书法俱乐部联合举行的年度活动，为保护与弘扬越南书法艺术文化价值作出贡献。（越通社—VNA）