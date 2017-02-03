2017丁酉年妪姬国母庙会正式开庙

越通社富寿省——妪姬国母庙会开庙仪式2月3日（即农历正月初七）在越南富寿省下和县贤良乡隆重举行。传说，正月初七，妪姬仙女下凡，与越南民族始祖雒龙君成亲，生下百卵，百卵化成百男。这是越南人传说中“龙子仙孙”的由来，是越南人的祖先。孩子们长大后，雒龙君带了五十个孩子下海，妪姬带了五十个孩子上山，开荒垦地，建立村落，逐渐形成古代越南土地。妪姬国母在下和县贤良乡教导百姓种田耕地，种桑养蚕，织布，直到腊月二十五她跟仙女们飞回天上，在榕树下还留下一条丝巾。后来，人们就在这儿立碑建庙。多年来，在越南党、国家和社会个人组织的关照下，妪姬国母庙得到升级改造，成为越南人的回归之源。1991年，妪姬国母庙被列入国家级文化历史遗迹名单。2017年1月23日，越南文化体育与旅游部将妪姬祭母信仰列入国家非物质文化遗产名单。妪姬国母庙会包括乡城隍祭祀仪式、将祭品从乡城隍迎到妪姬国母庙和女官献祭仪式，由12名相貌品质优良的少女变身表演，这些女子穿上五颜六色的民族传统长依，头戴一顶金线帽子，身系丝绸布腰带。欧姬国母庙会从农历正月初七至初九举行。庙会正日是农历正月初七，但春节一过，前来贤良乡上香，缅怀功德无限的妪姬国母的四面八方游客已络绎不绝。（越通社-VNA）