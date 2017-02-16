2016年越捷航空公司旅客运输量超过1400万人次 营业收入超27万亿越盾

越通社胡志明市——2016年继续成为越捷航空公司成功的一年。2016年，越捷航空实现营业收入27.532万亿越盾（约合12亿美元），利润达2.394万亿越盾（约合1亿美元），航班座位利用率达88.9%，旅客运输量超过1400万人次，为越南航空产业的发展作出积极贡献，满足旅客商务旅游出行需求。与亚太地区其他航空公司相比，越捷航空的安全指数处于较高水平。2016年，该公司共执行航班84535班次，飞行时间121213个小时，技术可靠率达99.56%，其处于该地区A320/321机队的最高水平，航班准点率达到83.6%。此外，越捷航空公司的培训中心共进行25249个小时的培训，学员总数达8287名，确保为实现平稳可持续发展提供专业的国际资源。2016年，除了增加国内航班频次之外，越捷航空还不断拓展国际航线。目前该公司共开通63条航线（国内航线37条，国际航线26条），机队总规模达45架。越捷航空公司是越南首家以新一代航空模式运营的私营航空公司，为旅客提供多种廉价服务。不仅提供航空输运服务，越捷还通过应用先进的电子贸易技术为旅客提供消费品和服务。目前，越捷已成为国际航空运输协会的正式会员，其曾荣获国际航空运输协会的安全审计认证（IOSA）。2015年越捷已荣获“2015年度亚洲最佳廉价航空公司”大奖，荣获越南最受欢迎航空公司奖。越捷航空公司刚赢得由雇主品牌协会（EBI）主办的2016年亚洲最佳雇主品牌奖。据脸谱公司的评价，越捷是世界上粉丝专项增长最快的三家航空公司之一。目前，该公司的A320和A321等机型共有45架，每天执行航班约350班次，截至目前，旅客运输量超3500万人。国内和国际航线63条，包括飞往中国香港、新加坡、韩国、中国台湾、中国大陆、泰国、缅甸和马来西亚等国际航线。该公司拟将其航线网络覆盖整个亚太地区。该公司正研究扩大亚太地区航线覆盖范围，并已经同世界各一流飞机制造商签署新一代飞机购买合同。（越通社—VNA）