2016年越南14届国会提高活动效果

越通社河内——2016年是全国选民于5月22日选举产生的越南14届国会得到成立和投入活动的第一年。在14届任期的第一年，越南国会在70年发展历程中留下了活动内容及方式革新的烙印。2016年，越南14届国会举行了两次会议。国会完成了十分重大的任务，即国家机关高级人事工作。国会也决定2017年经济社会发展指标，颁布了一些对社会民生产生巨大影响的重要法律。充分体现最高国家权力机关的作用在14届国会1次会议上，国会确定其首要任务是建设和完善配套、统一、具有可操作性的法律体系。在此基础上，今年通过的各项法律草案集中于建设法权国家、保障人权、公民权等领域，如《宗教信仰法》。国会也重视完善金融、货币、投资经营法律体系，如通过了《财产拍卖法》、《投资法修正案》等。值得注意的是，国会首次批准关于财政与投资的中期总体计划体系，并将短期、中期和长期计划紧密结合，具体是通过2016至2020年阶段经济结构重组计划、5年财政计划、2016至2020年阶段中期公共投资计划、2017年经济社会发展计划、2017年国家财政预算和中央财政预算分配决议。2016年国会监督活动集中于人民和选民关注的重要和引发不满的问题；加强国会代表团和下属委员会的监督作用。质询和回答质询活动保障了民主性，加强了辩论性。14届国会第一年的活动进一步提高了责任和决定国家重大问题的质量，特别是经济社会，国家预算，影响宏观经济稳定、深广涉及选民权利的问题、以及涉及国防安全及国家共同利益的敏感重要投资项目。在慎重、仔细考虑后，国会决定停止实施宁顺核电站建设项目。特别是，在第一次会议上，14届国会推选和批准2016至2021年任期国家机关主要领导职务。国会代表民主讨论、明智选择德才兼备的人担任国家机关主要领导职务。嘉莱省国会代表裴文强表示：“国会代表集中智慧为会议的各项内容提出正确意见。会议取得圆满成功，是14届国会任期的顺利开端。我相信国会在本届任期将做更多实事”。革新活动方式2016年，国会对一些政府成员进行首次质询。这也是最明显体现14届国会活动革新的内容。国会代表有权在讨论会上或在政府成员质询活动上进行辩论，这有助于弄清多项问题，作出总体、科学、符合实际的结论。《结社法（草案）》和《刑法修正案（草案）》是辩论发挥影响的最明显体现。此外，通过质询行使监督权与上届国会的不同之处在于国会不是选择一位部长、部门首长，而是选择一类问题进行质询。原国会对外委员会主任武卯评价说：“本届国会的新亮点是形成国会代表与各部门领导人直接辩论、交换意见的气氛。这使国会代表对质询活动感到满意。这是值得鼓励的。但还存在许多国会要解决的问题。国会要发生更大的变化，以满足国家的要求”。14届国会刚结束5年任期的第一年。但14届国会的革新是重要前提，在越南国会70年发展历程及辉煌历史中再树新丰碑。（来源：越南之声）