2016年越南钢铁行业的贸易逆差额达67亿美元

越通社河内——据《越共电子报》消息，据越南钢铁协会（VSA）的报告指出，2016年越南钢铁行业的出口额达24亿美元，进口额达91亿美元。因此，越南钢铁行业贸易活动呈逆差之势，达67亿美元。



VSA的总结报告显示，2016年钢铁产量达1750万吨，同比增长16.8%。钢铁销售量达逾1530万吨，同比增长23.7%。值得一提的是，建筑钢材产量达逾850万吨，增长18.3%；销售量达逾840万吨，增长20.6%。冷轧带钢、焊接钢管以及镀锌铁皮等其他商品的销售量也保持20%的同比增幅。



2016年钢铁出口额达24亿美元，同比增长18.1%；进口额也大幅度增加，达91亿美元。因此，越南钢铁贸易活动呈逆差之势，达67亿美元。



VSA预测，2017年越南钢铁行业将继续保持良好发展态势。但增幅将不及2016年，预计仅为12%。（越通社-VNA）