2016年越南经济增速保持稳中有进

越通社河内——据越南《人民报》报道，越南计划投资部统计总局12月28日在河内召开会议，对外公布了2016年越南经济社会发展情况。会上，统计总局总局长阮碧林强调，经济增速虽然尚未实现突破，但是依然保持稳中有进。其表明，政府已在管理与调控工作中所取得的成功。2016年经济各种主要平衡得以保证，通胀率保持在较低水平，GDP增长率约达6.21%。其中，农林业和水产业增长率为1.36%，对GDP的贡献为0.22个百分点；工业级建设业增长率为7.57%，对GDP的贡献为2.59个百分点；服务业增长率为6.98%，对GDP的贡献为2.67个百分点。阮碧林总局长指出，2016年越南GDP增长率低于2011年的6.24%和2015年的6.68%，但高于2012年的5,25%、2013年的5,42%和2014年的5,98%。其表明，虽然2016年越南不完成既定的经济增长目标，尚未实现突破，但是除了农林业及水产业增长率较低，开矿业增长率下降4%之外，其他行业都呈现良好增长势头，具体是，服务业增长率为6.98%（2015年为6.33%），制造与加工工业增长率为11.9%（2015年为10.6%），建设业增长率为10%（2015年为10.82%）。越南经济增速依然保持在合理区间，增幅一个季度比上一个季度高（第一、二、三和四季度增长率分别为5.48%、5.78%、6.56%和6.68%）。据统计总局，一些经济指数显示越南经济释放了积极信号，即11月份制造加工业消费指数同比增长8.4%，2016年12月1日加工制造业库存指数同比增长8.1%，创多年来历史新低；2016年12月1日劳务用工工业企业就业指数环比增长1.1%，同比增长2.9%。2016年社会商品零售总额和消费服务营业收入达3527.4万亿越盾，同比增长10.2%。2016年商品出口总额约达1759亿美元，同比增长8.6%。商品进口总额约达1732亿美元，同比增长4.6%。关于外国直接投资领域，今年年初至12月26日，新批和增资总额为244亿美元，同比增长7.1%。2016年12月份全国居民消费价格指数（CPI）环比增长0.23%，同比增长4.74%，2016年CPI年均增长率同比增长2.66%。关于企业的运行情况，2016年全国新成立企业数量为11.01万家，注册资金约891.1万亿越盾，企业数量及注册资金分别同比上升16.2%和48.1%。企业数量增幅创历史新高，这也是越南第一次在一年内新成立企业数量超过10万家。（越通社-VNA）