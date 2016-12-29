2016年越南经济十大事件盘点

越通社河内——值2016年即将结束之际，越通社对 2016 年越南经济十大事件作出简要回顾。一、越共十二大提出经济迅速且可持续发展的目标越南共产党第十二次全国代表大会决议已明确全面且同步推进革新事业，推动经济迅速且可持续发展，力争早日将越南基本建设成为迈向现代化的工业国等任务。据此，具体目标是五年平均经济增长率达6.5%至7%。至2020年，人均GDP达3200至3500美元，工业和服务业占GDP比重约为85%，五年平均全社会发展投资总额约为GDP的32%至34%，国家财政赤字额约为GDP的4%左右。二、国会通过具有总体性有关财政与投资的中期计划越南第十四届国会第二次会议已通过2016-2020年国家财政计划和中期公共投资计划。据此，2016-2020年国家财政赤字额不超过GDP的3.9%左右。每年公债上限不超过GDP的65%，政府债务不超过GDP的54% ，国家外债不超过GDP的50%。三、克服困难，经济继续取得较高增长率在政府的强劲指导，整个政治体系的决心以及企业界的参与下，2016年，越南经济继续取得较高增长率。尽管自然灾害、中部各省海洋环境事故以及全球经济所带来不利影响，但GDP预计同比增长6.21%。宏观经济稳定，通胀得到抑制。经济各大平衡得以保障。四、宁顺核电站建设项目停止实施越南第十四届国会第二次会议已通过关于宁顺核电站建设项目停止实施的决议。其原因在于自从2009年国会通过关于该项目投资主张的决议至今国内和全球经济社会条件发生了巨大变化。此外，当今越南科学技术水平仍未符合核电站发展。另一方面，该项目经济效益不得到确保，核电生产成本比其他能源高。五、政府颁发关于协助与发展企业的第35/NQ-CP号决议以企业、尤其是私有企业为提升经竞争力和自主性注入动力这一观点，政府于2016年5月16日颁发关于至2020年协助与发展企业的第35/NQ-CP号决议。决议指出，力争至2020年全国至少共有100万家企业，其中有规模大、资源强的企业。值得注意的承诺之一是国家确保所有企业之间的平等，任何类型、任何经济成分的企业在获得资源中均得到平等对待。六、新成立企业总数取得突破性增长2016年是2013年以来新成立企业总数最高的一年。2016年，新成立企业超过10万家，同比增长17%，协议资金超过800万亿越盾，同比增长48%。该数据表明，新的法律框架以及行动型政府有关协助和鼓励企业发展的措施及其作用正在发挥效果。七、中部地区海洋环境事故台塑河静钢铁兴业责任有限公司有关排废的违规行为给从河静省至承天顺化省海洋环境造成严重的事故，对当地人民生产与生活造成巨大损失。以“绝不将环境换取项目”的主张，政府、相关部门行业及地方已强烈开展从严处理违规行为，克服后果，协助民众并要求台塑河静钢铁兴业责任有限公司赔偿。八、国家银行实行新的汇率调节机制2016年，越南国家银行已实行新的汇率调节机制。据此，国家银行每天都公布越盾兑美元中心汇率。新的调节机制允许汇率每天根据国内外币供求和全球市场波动而灵活波动，但仍根据货币政策调控方向确保国家银行的管理作用。九、越南推进融入全球经济《跨太平洋伙伴关系协定》12个成员国的经贸部长2月4日在新西兰奥克兰市签署该协定，标志着各国正式完成全部谈判进程，并开始进行国内批准程序。其后，《越南与亚欧经济联盟自由贸易协定》2016年10月5日正式生效。《跨太平洋伙伴关系协定》予以签署和《越南与亚欧经济联盟自由贸易协定》生效再次肯定越南推进融入全球经济的趋向。十、越南接待外国游客量创1000万人次的纪录2016年越南旅游业首次接待外国游客突破1000万人次，同比增长25%，在年度游客量和绝对增长率上都创纪录。与此同时，越南也为6200万名国内游客提供服务。旅游业总收入达400万亿越盾。这是越南旅游业发展进程中的重要里程碑，面向成为本地区最具吸引力目的地之一以及国家尖端经济产业之一等目标。（越通社-VNA）