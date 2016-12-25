2016年越南新设企业数量创历史新高

越通社河内——据越南计划与投资部经营注册管理局的统计数据，2016年新设企业为11.01万家，创有史以来新高，同比增长16.2%。今年复工复产企业为2.6689万家，同比增长43.1%。合计新设和复工复产企业数量为13.6789万家。2016年全国新设企业为11.01万家，总注册资本达891多万亿越盾，新设企业和注册资本分别同比增长16.2%和48.1%，新设企业数量创历史新高，越南年均新设企业总数首次达10多万家。据经营注册管理局称，文艺娱乐业、农林渔业和采矿等三个产业企业新注册出现下滑。其他产业在新增企业数和注册资本增长显著，其中房地产业表现突出，同比增长83.9%，卫生和社会公益活动增长52%，教育培训领域增长43%。2016年新设企业注册资金总额为891.094万亿越盾，新增注册资金为1629万亿越盾，合计新增投资总额达2500万亿越盾。2016年企业平均注册资本81亿越盾，同比增长27.5%。今年新设企业的劳动者人数达126.8万名，同比下降13.9%。2016年吸引劳动力最多的产业包括：制造加工业（59.2万名），汽车，摩托车维修业（23万名），建设业（11.4万名）等。（越通社—VNA）