2016年越南投资与发展银行税前利润逾7.5万亿越盾

越通社河内——据越南投资与发展银行（BIDV）的消息，截止2016年底，该行的税前利润达7.507万亿越盾，同比增长7%；总资产逾1007.33万亿越盾，同比增长17.5%，占越南各银行总资产的14%。



截止2016年底，信用贷款余额达935.6万亿，其中，该行对个人及企业的信用贷款余额达近758.6万亿越盾，同比增长17.85%；融资总额达近939万亿越盾，其中民间融资总额达近796万亿越盾，同比增长20.45%；不良贷款比例为1.47%。



与此同时，该行也加大行政手续改革力度，极大缩短了各项手续办理时间并提高了办理效率。经过1年努力，该行2016年荣获“国家品牌”、“越南实力品牌”、“越南最佳零售银行”等众多国内外组织颁发的奖状。（越通社-VNA）



