2016年越南出口努力越过困难

越通社河内——今年以越南签署多项自贸协定而留下重要的烙印。这被视为积极的信号，给经济产生了良好的影响。尽管纺织品服装、皮革制鞋、电子、农产品等拳头产业和其他行业出口创汇今年未达到原定目标，但也见证了各家企业在世界和地区经济都遇到困难的背景下为越过困难所作出的巨大努力今年，尽管世界经济仍遇到许多困难，市场供求大大减少，但全国出口仍继续保持增长势头。据最新统计，2016年，全国进出口总额约达1700亿美元，维持百分之7至7.5的增速。从这一数字看，尽管低于百分之10的原定目标，但出口仍维持增长，这有助于上半年维持贸易顺差。出口额增长不高的主要原因是出口商品价格大大下降，其中包括原油价格和加工工业品出口价格。这表明与地区内许多国家一样，越南出口也因世界市场价格自去年以来连续下降而受到影响。历年来被寄予最大希望的越南纺织服装行业也受到今年世界市场降价的影响。越南皮鞋提包业协会秘书长潘氏青春表示：“今年越南皮革制鞋行业受到欧盟等出口市场需求下降的影响，其中英国等主要市场降幅较大，全行业出口额大受影响。皮革制鞋行业的增速计划为百分之10，全行业出口额计划为160亿美元。不过，截止目前，增长仅为百分之8。所以，从现在到本月底，各家企业要加倍努力接洽订单，力争完成原定计划”。尽管今年出口额未完成原定目标，但仍出现一些值得注意的亮点。一些新商品高速增长，如蔬果比去年增长百分之30， 糖饼增长百分之17， 饲料增长百分之17，纺织纤维增长百分之14。一些传统商品的增速也令人印象深刻，如咖啡、腰果、胡椒等。特别是，今年越南水产出口是一个亮点。比如，越南查鱼已经出口到140个市场，同比增加4个。其中，向越南查鱼出口的最大市场——美国的出口额为3.6亿美元，占查鱼出口总量百分之20多，为全国出口做出了巨大贡献。在越南频繁面对市场变动，进口国的贸易壁垒、技术壁垒的背景下，这一增长率体现了巨大的努力。经济专家刘碧胡表示:“我们促进增长的各项措施都与提高质量和产量有关。这已被政府多次提及，特别是农业领域，如促进农业创业、农业高技术应用。工业、服务业等其他行业也加紧开展结构重组并与各项体制相结合”。工贸部进出口局副局长陈清海认为，在大型出口国的增长速度也下降的背景下，越南增长率仍维持在百分之7以上是值得肯定的。因此，明年，出口创汇完全有望出现高增长。他说：“除了扩大市场外，我们也要关心各种行业、商品的调整工作。不仅注重占领各个市场，而且要关心占领在世界版图上具有优势的产业。比如，5年前，我们没有想到越南是技术行业或手机生产行业中的亮点，而现在我们在市场上有了地位了。所以，要重新明确各种商品并发展我们具有优势的商品”。今年是越南拳头商品遇到较多困难的一年。这些困难就是推动企业发挥内力，并通过加入多项自贸协定争取优势、走向世界的催化剂。这也是继续加强和促进贸易的良机，是2017年和今后若干年出口增长和国家经济发展的助推力。（来源：越南之声）