越通社河内——据河内统计局近日公布的数据显示，2016年12月河内市工业生产指数环比增长5.5%，同比增长9.9%。2016年河内市工业生产指数同比增长7.1%。



据统计，食品加工，服装，药物及药材，金属等产品的生产指数呈现快速增长趋势，同比涨幅分别为21%、20%、30.1%、12.6%。饮料，木材加工及木制品，化学制品等产品的生产指数均有所下降，同比下降2%、46.5%及7.6%。



*另一消息，河内市统计局公布的数据显示，河内市12月份居民消费价格指数小幅下降，原因是蔬菜价格大幅下降，引起食品类价格下跌。与此同时，交通类和住房、燃料和建材类价格也下降。



此外，河内市进出口金额小幅增长。河内市12月份出口额约达9.28亿美元，环比增长3%和同比增长2.1%。因此，河内市全年出口额达106.13亿美元，同比增长1.3%。（越通社-VNA）









