越通社河内——据越南《人民报》，越南河内市统计局透露，2016年河内市地区生产总值同比增长8.5%。

其中，农林渔业增加值增长2.21%，为地区生产总值增长的贡献率为0.07%。工业建设业增加值增长9%，为地区生产总值增长的贡献率为2.75%。服务业同比增长8.3%，为地区生产总值增长的贡献率为4.67%。上述都是河内市的优势产业，为地区生产总值增长的贡献率较高。

据河内市统计局称，2017年工业生产指数同比增长7.1%。其中，矿业下降53.6%，加工制造业增长7.5%，电力生产和分配业增长7.6%。

2016年工业企业就业形势较为稳定，工业企业雇主指数同比增长0.7%。其中，国有企业雇主指数下降1.3%，非国有企业下降2.4%，外资企业增长3.5%。

2016年河内吸引外资项目445个，新批和增资总额达28亿美元，投资项目和资本分别同比增长46.4%和164%，外资实际到位资金约达12亿美元。

河内提前6个月将企业营业执照办理时间从5天缩短到3天这一举措受到企业的高度评价。2016年新设企业数量约2.29万家，同比增长19%，注册总额达近204万亿越盾，同比增长42%。

2016年河内出口额达106.13亿美元，同比增长1.3%，进口额达248.33亿美元，同比增长96.6%。2016年河内市实现贸易逆差额达142.2亿美元。（越通社—VNA）