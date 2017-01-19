2016年新闻宣传工作总结暨2017年工作部署会议在河内召开

越通社河内——越共中央宣教部，越南信息传媒部，越南新闻工作者协会18日下午在河内联合举办2016年新闻宣传工作总结暨2017年工作部署会议。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长武文赏，政府副总理武德儋等出席会议。2016年，全国新闻媒体机构已认真听从落实党和国家关于信息方面的领导、指导和方向，及时、忠实、全面地报道国内外政治、经济社会信息，是人民可靠的论坛。新闻媒体机构已为越共十二大、越南第十四届国会及2016-2021年任期各级人民议会代表选举活动成功召开做出贡献；积极推动将越共十二大决议走进生活的宣传活动；报道党和国家领导人对内和对外的活动；全面地报道关于捍卫祖国海洋海岛主权工作的信息等。此外，新闻媒体主动开发、宣传政府经济社会调整和指导措施，从而推动经济社会发展、克制通胀、保持宏观经济稳定、确保社会保障等。与会代表同时提出2017年新闻媒体工作及活动的主要任务。任务包括，新闻媒体指导、管理机构应进一步努力发挥2016年所取得的结果，及时报道生活中各个事件和所发生的问题。新闻媒体机构尽快克服所存在的不足之处，大力推动党、国会和政府决议的信息和宣传工作；有效落实2016年《新闻法》和新闻工作者职业道德规定。越南政府副总理武德儋在会议上发表讲话时表示，全国新闻媒体机构已为政府和全国2016年在多领域所取得的结果做出应有贡献。中央宣教部部长武文赏在会议上发表结论性讲话时回顾越共十二大、越南第十四届国会及2016-2021年任期各级人民议会代表选举活动等2016年国家重大政治事件和成就，同时表示新闻媒体机构已为其做出积极和有效的贡献。新闻媒体已及时报道社会热点、重要的问题。他指出，2017年，新闻媒体机构应继续推动越共十二大决议、越共十二届四中全会决议以及党、国会和政府决议等方面的宣传工作。会上，中央宣教部部长武文赏向2016年在好人好事表彰、模范人士、党建、打击贪污腐败、破坏“和平演变”阴谋等方面的宣传工作中拥有高质量新闻作品、专题和作品的作者颁发奖状。（越通社—VNA）