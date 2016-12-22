2016年全年越南贸易顺差达25.9亿美元

截至12月15日，越南进出口总额达近3330.6亿美元，同比增长6.4%。其中，出口额达近1678.3亿美元，同比增长8.5%。外资企业商品出口额达1179.9亿美元，同比增长11.5%，占全国出口总额的70.3%。

据统计，2016年11月份越南贸易呈逆差之势，逆差额达逾2.4亿美元。但2016年前11个月越南贸易却呈顺差之势，顺差额达29.8亿美元。

从年初到目前为止的出口情况来看，出口额同比增长10%的目标难以实现。（越通社-VNA）