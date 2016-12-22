2016年全年越南贸易顺差达25.9亿美元 越通社 2016年12月22日 - 13:34:00 打印 附图（图片来源：越通社） 越通社河内市——据越南海关总局的统计数据显示，截至12月15日，越南贸易实现顺差25.9亿美元。 截至12月15日，越南进出口总额达近3330.6亿美元，同比增长6.4%。其中，出口额达近1678.3亿美元，同比增长8.5%。外资企业商品出口额达1179.9亿美元，同比增长11.5%，占全国出口总额的70.3%。 据统计，2016年11月份越南贸易呈逆差之势，逆差额达逾2.4亿美元。但2016年前11个月越南贸易却呈顺差之势，顺差额达29.8亿美元。 从年初到目前为止的出口情况来看，出口额同比增长10%的目标难以实现。（越通社-VNA） 相关信息 2016年越南出口总额有望达1780亿美元 2016年前11个月越南贸易顺差29.8亿美元 2016年前11月越南进出口总额逾3160亿美元 2016年11月上半月越南的商品进口额约达82亿美元 2016年前10月越南出口额总额逾1440亿美元 越南海关总局 越南贸易 出口总额 顺差额 越南 您对这篇文章的评论？ 提交 取消