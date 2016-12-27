2016年东盟经济共同体取得诸多进展

越通社河内——东盟国家正启动促进机制为建设东盟共同体提供便利，同时采取长效措施实现2025年前的各项目标。东盟共同体于2015年12月31日正式建成，包含政治安全、经济及社会文化三大支柱。分析人士认为，成立由该三大支柱组成的单一实体对应对和解决全球当前面临的经济与政治问题具有重要意义。分析人士同时认为，东盟十国之间的紧密合作将有助于促进半个多世纪来一直存在于拥有6.2亿人口的东盟地区的和平与繁荣。东盟经济共同体建成之初的目的是打造单一市场和生产基地，将东南亚建设成为均衡发展、具备强劲经济竞争力、与全球经济高度融合的区域。东盟负责经济事务的副秘书长林康宪（Lim Hong Hin）表示，东盟经济共同体成立一年以来完成了一系列关键举措，包括在东盟贸易信息库系统下，建立东盟成员国国别贸易信息库，帮助贸易商更便利地获取和遵守有关法规。林康宪说，东盟今年签署了充分践行东盟服务贸易框架协定(AFAS)中第九份承诺书的协议，逐步推动东盟服务业自由化，实现服务自由流动的目标。此外，全面批准《东盟开放天空协议》，允许东盟成员国指定的航空公司不受载力和时间表限制地在东盟部分成员国的国际机场提供客货运服务。伴随东盟经济共同体的成立，东盟国家在2015年底发布了《东盟经济共同体蓝图2025》，规划了东盟经济共同体未来十年的发展方向。林康宪说，过去一年中，支持该蓝图有效落实的框架协定也已部署到位。例如东盟贸易便利化协定（ATFF）、东盟食品安全规则（AFSRF）、东盟关税查询系统（ASEAN Tariff Finder）等。然而，林康宪承认，当前各种挑战正在阻碍区域经济一体化进程，其中东盟成员国之间差异化的经济发展水平仍是一个关键挑战，其可能会限制东盟成员国履行一体化承诺的能力。此外，全球经济与政治动荡局面也给东盟经济共同体的行动计划带来挑战。另一方面，东盟目前正参与各相关谈判进程，旨在形成东盟十国与通过《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的亚太地区六大经济体之间的各贸易协定等。（越通社—VNA）