2016富国—九龙江平原国家旅游年圆满闭幕

题为“探索南方”的2016国家旅游年由坚江省承办。此次旅游年期间已在九龙江平原地区各省市和全国多个地方，特别是坚江省举行了一系列国家性和国际性活动。这些文化活动向国内外游客展现了九龙江平原各省市及坚江省和富国岛的物质和非物质文化、人民形象和名胜风景，为推介和发展越南旅游做出了贡献。





2016国家旅游年在坚江省举行已改变了该省旅游业的面貌。该省已集中投入重点技术基础设施建设，确保为国内外游客提供最好的服务。该省已吸引15个旅游领域投资项目。 2015年，该省接待游客量达5400万人次，同比增长24%，其中，国际游客达31.92万人次，同比增长31.4%。

武德儋在闭幕式上致辞时强调，在旅游部门和全国各地尤其是九龙江平原各省市和坚江省的努力下，2016国家旅游年已经圆满落幕并迈出令人印象深刻的发展步伐。旅游收入增长18.6%，国际游客增加26%。企业投资建设了多项旅游工程和项目，多个按照国际标准建设的规模庞大、质量上乘、经营方式现代化的旅游区得到巩固并在全国各地不断建成。越南旅游已接近国际水平。

题为“西北色彩”的2017国家旅游年将注入新动力和绚丽多姿的新活力，真正带动越南旅游强劲和全面发展，也期待2017年越南旅游部门继续取得成功。（越通社—VNA）